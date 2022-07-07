Тесемки скользят по бедрам: Наталья Рудова в бикини красиво изогнулась на яхте

Все больше знаменитостей спешат в отпуск, и для отдыха выбирают заграницу. Актриса Наталья Рудова ждала поездки на курорт с самой зимы, и решила, что это будет подарок ко дню рождения. Она отправилась в Турцию, где в компании друзей отметила свое 39-летие.

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В качестве развлечения у Рудовой практически ежедневно – прогулки на яхте. В очередной раз красавица отправилась прокатиться и не забыла показать кадры с отдыха в соцсети. Изящно изогнувшись на судне, актриса продемонстрировала всю красоту своих точеных форм. Бикини с тесемками в качестве завязок привлекло внимание к фигуре звезды.