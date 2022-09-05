Тесемки скользят по бедрам: Бузова в бикини с драпировкой спряталась в кустах

Поющая телеведущая Ольга Бузова в первые дни осени отправилась в отпуск, чтобы отдохнуть перед новым телесезоном. Соцсети звезды уже начали наполняться курортным контентом, и очередной кадр оказался снимком в бикини.

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Бузова отправилась в кусты, чтобы сделать красивый кадр в бикини с драпировкой. Натянув стринги с модными тесемками до самой талии, красотка блеснула стройностью, которой успела достичь благодаря усиленными тренировкам в спортзале.