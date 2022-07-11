Тесемки красиво нырнули в декольте: Валя Карнавал в черном топе блеснула эффектным ракурсом

Певица и блогер Валя Карнавал в последнее время редко выходит в Сеть ради общения с подписчиками. У девушки офлайн-жизнь бьет ключом, она готовится к свадьбе с бойфрендом Сашей Стоуном, с которым познакомилась на шоу «Звезды в Африке», а также активно работает над новыми треками.

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Времени у Вали хватает и на занятия спортом. Звезда регулярно старается держать себя в тонусе и накануне показала себя в «Телеграм» после пробежки.

На новом фото раскрасневшаяся Валя продемонстрировала усталость после тренировки. Она запечатлела себя с пикантного ракурса в топе с тесемками на груди, подчеркнувшими ее пышность. Подписчики пришли в восторг от нового фото и потребовали у любимицы побольше кадров.