Тесемки едва держат: Юлия Ефимова в миниатюрном купальнике щегольнула красивым декольте посреди улицы

Обладательница нескольких призовых медалей Олимпийских игр, российская пловчиха Юлия Ефимова уже несколько лет живет в Америке. Оттуда красавица часто выходит в Сеть, чтобы пообщаться с поклонниками.

На этот раз она предстала в ярком купальнике с летним цветочным принтом. Лиф от него, на очень тоненьких тесемках, красиво подчеркнул декольте звезды. Ефимова продефилировала по улицам Майами, наслаждаясь прекрасной атмосферой и снимая себя на селфи.

Добавим, в своем микроблоге Ефимова уже давно не показывает ничего из спортивной жизни, предпочитая хвастаться досугом и собой. Судя по всему, пловчиха решила завязать со спортом, хотя заявлений об этом еще не делала.