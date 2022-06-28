Тесемки едва держат: Юлия Ефимова в миниатюрном купальнике щегольнула красивым декольте посреди улицы

Обладательница нескольких призовых медалей Олимпийских игр, российская пловчиха Юлия Ефимова уже несколько лет живет в Америке. Оттуда красавица часто выходит в Сеть, чтобы пообщаться с поклонниками.
На этот раз она предстала в ярком купальнике с летним цветочным принтом. Лиф от него, на очень тоненьких тесемках, красиво подчеркнул декольте звезды. Ефимова продефилировала по улицам Майами, наслаждаясь прекрасной атмосферой и снимая себя на селфи.
Добавим, в своем микроблоге Ефимова уже давно не показывает ничего из спортивной жизни, предпочитая хвастаться досугом и собой. Судя по всему, пловчиха решила завязать со спортом, хотя заявлений об этом еще не делала.
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