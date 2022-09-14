Терпит фиаско после смены псевдонима: поклонники отказываются слушать песни Макса Барских на английском языке

Исполнитель Макс Барских, на днях объявившей о новом витке в своей музыкальной карьере, потерпел сокрушительное творческое фиаско.

Поклонники остались равнодушными к новому клипу Макса Барских, который тот представил под новым псевдонимом — Mick Sunday. Трек, написанный на английском языке и явно адресованный аудитории в Европе и США, и видео на него, что называется, не зашел.

За сутки на «Ютубе» он набрал всего 30 тысяч просмотров. Тогда как хиты Макса Барских, написанные на русском языке, набирают сотни миллионов просмотров.