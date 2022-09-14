Терпит фиаско после смены псевдонима: поклонники отказываются слушать песни Макса Барских на английском языке

Исполнитель Макс Барских, на днях объявившей о новом витке в своей музыкальной карьере, потерпел сокрушительное творческое фиаско.
Поклонники остались равнодушными к новому клипу Макса Барских, который тот представил под новым псевдонимом — Mick Sunday. Трек, написанный на английском языке и явно адресованный аудитории в Европе и США, и видео на него, что называется, не зашел.
За сутки на «Ютубе» он набрал всего 30 тысяч просмотров. Тогда как хиты Макса Барских, написанные на русском языке, набирают сотни миллионов просмотров.
Новый клип Макса Барских собрал небольшое количество просмотров. Фото: скрин youtube.com
В новом клипе Барских представлены атрибуты американской действительности, однако изменять своему имиджу музыкант не стал. В видео певец появился, как обычно, в пиджаке на голое тело, демонстрируя кубики пресса.
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Напомним, о смене псевдонима Макс Барских заявил накануне в своих соцсетях.
«Я начинаю новую страницу своего творчества под названием Mick Sunday. Это платформа, где я буду делиться историями и размышлениями со всеми, кто понимает международный язык. Добро пожаловать в новый мир моей музыки», — написал Макс Барских в микроблоге.