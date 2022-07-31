Терпение лопнуло: внук Аллы Пугачевой впервые подал сигнал бедствия в личной жизни

31-летнему Никите Преснякову понадобилось несколько лет, чтобы добиться расположения своей жены Алены Красновой.
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Девушка приглянулась ему, когда еще была несовершеннолетней, и ее сильно смущала разница в возрасте – 6 лет.
Тем не менее, старшему внуку Аллы Пугачевой удалось добиться ее расположения, и пара поженилась в 2017 году. Артист занимается бизнесом со своим тестем (продает тренажеры), а также совершенствуется в актерской профессии (играет в театре и кино), выступает со своим музыкальным коллективом.
Как оказалось, сильная занятость на работе сказывается на личной жизни Никиты Преснякова, в своем микроблоге он впервые заговорил об этом, повествуя о съемках в сериале «Наследие».
«Ты должен откинуть все, что может мешать, все сторонние факторы, и отложить личную жизнь, сосредоточившись на деле», — признался Никита Пресняков.