Терпение лопнуло: внук Аллы Пугачевой впервые подал сигнал бедствия в личной жизни

31-летнему Никите Преснякову понадобилось несколько лет, чтобы добиться расположения своей жены Алены Красновой.

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Девушка приглянулась ему, когда еще была несовершеннолетней, и ее сильно смущала разница в возрасте – 6 лет.

Тем не менее, старшему внуку Аллы Пугачевой удалось добиться ее расположения, и пара поженилась в 2017 году. Артист занимается бизнесом со своим тестем (продает тренажеры), а также совершенствуется в актерской профессии (играет в театре и кино), выступает со своим музыкальным коллективом.

Как оказалось, сильная занятость на работе сказывается на личной жизни Никиты Преснякова, в своем микроблоге он впервые заговорил об этом, повествуя о съемках в сериале «Наследие».