Терпение лопнуло: Меган Маркл стала раздражать принца Гарри

В 2020 году Меган Маркл уговорила принца Гарри переехать из Великобритании в США. Внук Елизаветы II и его жена приобрели дом в Санта-Барбаре начали жизнь обычных состоятельных людей в Калифорнии, отказавшись от королевского титула.

Больше интересных новостей о знаменитостях – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Первое время принц Гарри выглядел счастливым, наслаждаясь семейной жизнью с любимой женщиной. Однако в настоящий момент, сообщает The News, он сильно затосковал по своим британским привычкам, которые прививались годами размеренной жизни. Меган Маркл и вовсе стала раздражать принца.

Королевский биограф Дункан Ларкомб считает, что герцог Сассекский начинает «переосмысливать свою жизнь в Америке». В время интервью Closer он сказал, что, по его мнению, принц выглядел «тоскующим по дому» во время своей последней игры в поло в Монтесито, штате Калифорния.

Он сказал: «Гарри внезапно снова играет в поло и встречается со своими новыми друзьями - все, что ему нравилось делать в Великобритании».

Смотрите также: