«Он терпел мою невежливость»: Гребенщиков – о дружбе с Сурковым

Певец Борис Гребенщиков в интервью Ирине Шихман рассказал о своей дружбе с политиком Владиславом Сурковым.
«У меня появилась возможность заглянуть в этот другой мир. Сурков был раньше интересным и редкостно образованным собеседником. Но подачек я от него не принимал. Он терпел мою невежливость. И к «Аквариуму» относился с любовью».
Как отметил Борис Гребенщиков, он остается на своем уровне взаимоотношений с властью.
«Сурков — интеллигентный и думающий человек. Я не осведомлен о его деятельности», — заметил Борис Гребенщиков.
Напомним, что Владислав Сурков в 2020 году был уволен с должности помощника президента. В апреле нынешнего года он был помещен под домашний арест по делу о хищениях в Донбассе в 2014 году.