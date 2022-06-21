«Он терпел мою невежливость»: Гребенщиков – о дружбе с Сурковым

Как отметил Борис Гребенщиков, он остается на своем уровне взаимоотношений с властью.

«Сурков — интеллигентный и думающий человек. Я не осведомлен о его деятельности», — заметил Борис Гребенщиков.

Напомним, что Владислав Сурков в 2020 году был уволен с должности помощника президента. В апреле нынешнего года он был помещен под домашний арест по делу о хищениях в Донбассе в 2014 году.

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