«Терминатор вернулся!»: Сябитова объявила о своем триумфальном возвращении в шоу «Звезды в Африке»

Роза Сябитова решила вернуться в проект «Звезды в Африке» на ТНТ. Она призналась, что может нравиться не всем, и в прошлый раз ее поведение сильно разозлило Стаса Ярушина. Дескать, он и стал причиной ее довольно быстрого ухода из шоу.

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Но на этот раз телесваха не намерена исчезать со съемочной площадки в числе первых, она решила бороться за победу до конца.

«В первом сезоне, как писали СМИ, «уже в первые часы своего пребывания на проекте самая известная российская сваха успела устроить скандал, нахамив сразу нескольким участникам». Источником моих неприятностей стал Стас Ярушин, сказав: «Пришла типа "Я здесь царица". И так как мне не удалось вернуться в лагерь после испытания на вылет, то Терминатор вернулся! I’ll be back!» — написала Роза Сябитова в своем телеграме.

Третий сезон программы «Звезды в Африке» на ТНТ стартует 11 сентября в 19.00.