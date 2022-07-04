Теперь забудьте о картах и скидках! «Пятерочка» подготовила сюрприз для россиян

Руководство компании X5 Retail Group, управляющей магазинами сетей «Пятерочка» и «Перекресток», в наше нестабильное время приняло неожиданное решение — расширять сеть дискаунтеров под названием «Чижик».

Поскольку цены в них и без того крайне низкие, решено было в данных магазинах отказаться от скидок, а также использования карт лояльности.

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Известно, что сеть постоянно расширяется и покрывает все новые города на карте России, скоро дискаунтер откроется в Челябинской области.

Очень низкие цены в дискаунтерах обеспечены тем, что товары для них производят по специальному прямому заказу.

Источник: ug.tsargrad.tv

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