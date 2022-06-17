«Теперь я живу в другой стране»: Денис Чужой покинул Россию

Как отметил Чужой, живет он пока на деньги, которые заработал в России. При этом он заметил, что Стамбул ему не приглянулся. В Турцию он уехал, потому что будет выступать перед зрителями на английском языке. Среди стран, где есть безвизовый стендап, лучше всех ему подошла именно Турция.

Ранее Денис Чужой критиковал юмориста Павла Волю. Он отмечал, что тот установил сильно высокие цены на свои концерты.

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