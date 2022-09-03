«Теперь я могу об этом говорить»: Брутян публично призналась в любви Прилучному

Брутян отметила, что всегда верила в любовь и представляла ее именно такой, какая есть у нее с Прилучным. Она пожелала своим поклонникам тоже испытать это удивительное чувство.

«Верьте в любовь. Это невероятная сила и энергия», — поделилась Зепюр.