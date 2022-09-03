«Теперь я могу об этом говорить»: Брутян публично призналась в любви Прилучному

На днях Зепюр Брутян и Павел Прилучный сыграли роскошную свадьбу. После торжества актриса впервые откровенно высказалась о чувствах к мужу. Она призналась, что пребывает на седьмом небе от счастья.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
«Я очень благодарна судьбе. Теперь я могу об этом говорить и всем сердцем верю, что можно создать свой роман со страницами, насыщенными эмоциями, безумствами, вперемешку с детским смехом», — написала звезда.
Брутян отметила, что всегда верила в любовь и представляла ее именно такой, какая есть у нее с Прилучным. Она пожелала своим поклонникам тоже испытать это удивительное чувство.
«Верьте в любовь. Это невероятная сила и энергия», — поделилась Зепюр.