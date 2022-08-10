Теперь участники могут вытворять все что угодно: почему «Дом-2» перестали снимать по ночам

Проект «Дом-2» с недавних пор перестали снимать по ночам. Теперь участники могут вытворять в темное время суток все что угодно.

«Это связано с оптимизацией бюджета. В очередной раз сократили очень много людей, которые работали по ночам, — режиссеров, операторов», — рассказали на правах анонимности на съемочной площадке проекта.

Между тем руководители шоу не спешат работать над улучшением. Отсюда идет падение популярности, а как следствие — необходимость в экономии, сообщает «СтарХит».

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Напомним, что в свое время проект «Дом-2» был необычайно популярен. В последние годы о нем говорят уже заметно меньше. При этом пока еще официальных комментариев о закрытии шоу не было. Хотя, к примеру, ведущая Ксения Бородина говорила об эмоциональном выгорании.