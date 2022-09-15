«Теперь ты – глава»: Анна Нетребко странно поздравила родную сестру

Оперная певица Анна Нетребко, которая этим летом открестилась от России и президента страны, в своем микроблоге довольно странно поздравила сестру с днем рождения. Артистка обратилась к ней, наделив статусом главы.
«С днем рождения, моя дорогая и единственная сестра! Теперь ты – глава семьи Нетребко и я горжусь тем, как ты справляешься с этой ролью! Сил тебе и вдохновения!» - написала звезда.
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Что имела в виду Анна, присваивая статус главы семьи имениннице, неизвестно. Наталья уже давно не носит фамилию Нетребко, она – Эскильдсен и живет в Дании. Сестры довольно часто видятся, вместе путешествуя по Европе.