«Теперь ты – глава»: Анна Нетребко странно поздравила родную сестру

Оперная певица Анна Нетребко, которая этим летом открестилась от России и президента страны, в своем микроблоге довольно странно поздравила сестру с днем рождения. Артистка обратилась к ней, наделив статусом главы.

«С днем рождения, моя дорогая и единственная сестра! Теперь ты – глава семьи Нетребко и я горжусь тем, как ты справляешься с этой ролью! Сил тебе и вдохновения!» - написала звезда.