«Теперь с перекошенным лицом оправдывается»: экс-депутат припомнил Хаматовой, как она получала звание народной артистки

Актриса Чулпан Хаматова сбежала в Латвию, откуда заявила, что звание народной артистки России для нее – бредятина. Звезда подчеркнула, что считает присуждение титула советским пережитком и никогда не относилась к нему серьезно. За это на нее обрушились с критикой многие бывшие коллеги.

Экс-депутат Госдумы Роман Худяков у себя в соцсети припомнил эту историю. И ткнул Хаматову в то, как она в свое время получала звание и другие почести от государства.

«Как красиво бежала летящей походкой получать награды из рук президента (есть сотни фото), так теперь с перекошенным лицом оправдывается за звание народной артистки России, за государственные награды и премии», - написал у себя в соцсетях Худяков.

Общественный деятель признался, что не испытывает ненависти к Хаматовой и ей пободных перебежчикам. Скорее, они заслуживают презрение и жалость за то, что угробили свою жизнь и карьеру, сбежав.