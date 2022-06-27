Теперь Прилучных две: Брутян взяла фамилию мужа, Муцениеце тоже не отказалась от нее

Слухов о романе Павла Прилучного с Зепюр Брутян с мая ходило немало. Парочка неожиданно стала выкладывать в Сеть совместные фотографии из отпуска. Демонстрируя любовь и одновременно намекая, что это лишь игра.

Поклонники были в недоумении. Чтобы развеять всякие сомнения, журналисты хорошенько порылись в базе данных юридических лиц. И обнаружили там, что ИП Зепюр Брутян с 25 июня значится как Зепюр Прилучная. Это означает одно — около полутора месяцев актриса действительно является женой Павла Прилучного.

Любопытен и тот факт, что Агата Муцениеце до сих пор тоже является Прилучной. Артистка рассказывала в личном блоге, что ей слишком сложно менять документы, поскольку сама она из Латвии, поэтому решила оставить фамилию экс-супруга.

Источник: сайт КП.

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