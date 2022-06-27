А теперь правда: стало доподлинно известно, поженились Прилучный и Брутян или нет

Павел Прилучный и Зепюр Брутян почти полтора месяца водили поклонников за нос. Но теперь пару вывели на чистую воду.

В середине мая Прилучный засыпал свои соцсети совместными снимками с коллегой по сериалу «В клетке», красавицей Зепюр Брутян. Тогда же стало известно, что пара поженилась.

Правда, позже избранница Павла Прилучного намекнула, что их роман — это всего лишь пиар-ход. Но после этого в микроблогах обоих стали появляться фото и видео с совместного отдыха с детьми Прилучного от брака с Агатой Муцениеце. С заявлением Зепюр Брутян это явно не вязалось. Ладно сами, но дети?!

Журналисты не могли успокоиться и решили изучить базы данных юридических лиц. И нашли там то, что искали.

В базе данных юридических лиц ИП Зепюр Брутян с 25 июня значится как Зепюр Прилучная. Смена названия ИП — процедура, предусмотренная законом, в случае смены фамилии. Оформляются документы примерно полтора месяца. Так что, все что писалось ранее о женитьбе Прилучного и Брутян — чистая правда. В мае актеры действительно стали мужем и женой.