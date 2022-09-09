Теперь официально! Беременная Фахрийе Эвджен засветила огромный живот в саду загородного имения

Фахрийе Эвджен впервые подтвердила беременность, опубликовав свежее видео в своем микроблоге. Актриса из турецкого сериала «Альпарслан» вместе с трехлетним сынишкой Караном прогулялась в саду загородного имения, засветив свой огромный живот. Поклонники тут же предположили, что у Эвджен будет двойня, уж слишком она раздалась вширь.

Многим стало понятно, почему Фахрийе отказалась сниматься в продолжении сериала «Альпарслан». Ранее писали, что Бурак Озчивит приревновал жену к ее партнеру по съемочной площадке. Но дело было в ее беременности.

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Судя по внушительному размеру животика, актриса вот-вот родит второго ребенка. А может, это будет королевская двойня — мальчик и девочка, как мечтают поклонники.