«А теперь о вранье»: звукорежиссер Пугачевой нелестно высказался о Шатунове

В разные годы звукорежиссер и композитор Евгений Кобылянский работал с Аллой Пугачевой, Ириной Аллегровой и другими звездами.

Несколько лет назад он заявил, что побывал на концерте Юрия Шатунова и увидел, как артист поет под фонограмму, «записанную лет 40 назад».

«Но сегодня я о лицемерии. Земля пухом и вечный покой Юрию Шатунову. Жаль молодого человека, ушедшего в расцвете лет. А теперь о вранье. Сегодня все артисты отмечаются скорбью по гениальному, чуть ли не великому. Теперь артисты, якобы профессионалы, трубят о поколении. Каком? Отравленном дешевкой типа «Ласкового мая» и кучи подобных?» — написал Кобылянский в своей соцсети.

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