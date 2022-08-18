«Теперь не въехать в Подольск с шоу «Я – гей»: Кушанашвили назвал Киркорова слугой двух господ

По словам телеведущего, Киркоров хотел быть хорошим для тех, кто уехал в Израиль. «Закончил походом в госпиталь. Теперь его включили в санкционный список. А чего, кучерявый ты наш. Теперь не въехать даже в Подольск с шоу «Я – гей». Ой, я другой. И все. Вот такой слуга двух господ», - заявил Кушанашвили.

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Напомним, что у Киркорова крайне неоднозначная позиция о происходящем в мире. Музыканта не раз обвиняли, что он пытается усидеть на двух стульях.