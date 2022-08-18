«Теперь не въехать в Подольск с шоу «Я – гей»: Кушанашвили назвал Киркорова слугой двух господ

Как отметил телеведущий, поп-короля включили в некий санкционный список.
Отар Кушанашвили

Отар Кушанашвили. Фото: Global Look Press

Телеведущий Отар Кушанашвили в шоу «Каково?!» посмеялся над музыкантом Филиппом Киркоровым.

«Хочет рыбку съесть и кое-куда сесть. Видите, чем заканчивается у Киркорова попытка быть и там, и там. Уж лучше быть Басковым, который честно выбрал позицию».

По словам телеведущего, Киркоров хотел быть хорошим для тех, кто уехал в Израиль. «Закончил походом в госпиталь. Теперь его включили в санкционный список. А чего, кучерявый ты наш. Теперь не въехать даже в Подольск с шоу «Я – гей». Ой, я другой. И все. Вот такой слуга двух господ», - заявил Кушанашвили.

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Напомним, что у Киркорова крайне неоднозначная позиция о происходящем в мире. Музыканта не раз обвиняли, что он пытается усидеть на двух стульях.

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