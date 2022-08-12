«Теперь не надо терпеть и притворяться»: Май Абрикосов указал на истинное лицо Максима Галкина

Максим Галкин покинул страну минувшей весной и успел вызвать народный гнев не только своим поступком, но и словами – артист не раз высказался против происходящего, поскандалил с подписчиками, огрызнулся со звездами. Но продолжает придерживаться своего мнения, за что ему предлагают запретить въезд в страну.
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Пристально следит за Галкиным множество людей, включая экс-участника «Дом-2» Мая Абрикосова (настоящее имя Роман Тертишный – прим.ред). Блогер уверен, что сейчас муж Пугачевой показал свое истинное лицо.
«Наконец-то по-настоящему проявил себя Максим Галкин. Раньше работа на Первом канале не позволяла ему плеваться в коллег по шоу-бизнесу - Газманова, Бабкину, Долину. Теперь, на его второй родине, Максим полностью раскрылся, стал самим собой. Не надо терпеть и притворяться. И некогда подружкам жены надавал тумаков. Дескать, пусть знают свое место семидесятилетние певички! А вы согласны с Максимом?» - пишет Тертишный в микроблоге.