«Теперь нас пятеро»: звезда Comedy Women Наталия Медведева вновь стала мамой

Наталию Медведеву тут же принялись осыпать поздравлениями. В числе первых на ее публикацию отозвались певица Марина Девятова и актриса Ирина Безрукова.

«Очень рада за вас! Красивых и талантливых людей должно быть больше на планете!» — написала Ирина Безрукова. «Наташенька, поздравляю от всей души», — отреагировала Марина Девятова.

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Новорожденный малыш стал третьим ребенком Наталии Медведевой и ее мужа Александра Коптеля. У пары уже есть двое сыновей.

Интересно, что третью беременность Наталия Медведева скрывала от поклонников. Так что новость о том, что в семье случилось пополнение, стала полной неожиданностью для всех.