«Теперь нас пятеро»: звезда Comedy Women Наталия Медведева вновь стала мамой

Актриса и певица Наталия Медведева поделилась трогательным снимком с новорожденным.
Наталия Медведева

Наталия Медведева. Фото: соцсети

Актриса, звезда КВН и Comedy Women Наталия Медведева сообщила неожиданную, но прекрасную новость в соцсети. 

Она вновь стала мамой. Наталия Медведева поделилась трогательным снимком, на котором запечатлено, как она держит в своей руке нежную ладошку новорожденного малыша. Звезда не стала уточнять, сына или дочку она родила.

«Теперь нас пятеро. Моя сладость», — написала под фото Наталия Медведева.

Наталия Медведева с новорожденным малышом. Фото: соцсети

Наталию Медведеву тут же принялись осыпать поздравлениями. В числе первых на ее публикацию отозвались певица Марина Девятова и актриса Ирина Безрукова.

«Очень рада за вас! Красивых и талантливых людей должно быть больше на планете!» — написала Ирина Безрукова.

«Наташенька, поздравляю от всей души», — отреагировала Марина Девятова.

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Новорожденный малыш стал третьим ребенком Наталии Медведевой и ее мужа Александра Коптеля. У пары уже есть двое сыновей.

Интересно, что третью беременность Наталия Медведева скрывала от поклонников. Так что новость о том, что в семье случилось пополнение, стала полной неожиданностью для всех.

«Я люблю удивлять», — объяснила свою позицию Наталия Медведева.

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