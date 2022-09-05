«Теперь нам не платят зарплату»: Бурханова-Калинина рассказала о новых кознях Меньшикова

Напомним, что противостояние Меньшикова и группы актеров продолжается уже больше года. Дирекция хочет любыми путями избавиться от неугодных худруку артистов. Они в свою очередь не собираются сдаваться и будут отстаивать свое право на работу до конца, сообщает kp.ru.

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Заметим, что у Меньшикова есть и другие проблемы. Тверской суд определил, что Театр им. Ермоловой нарушил закон об охране объектов культурного наследия. Заведению выписали крупный штраф.