«Теперь нам не платят зарплату»: Бурханова-Калинина рассказала о новых кознях Меньшикова

По словам актрисы, она с коллегами снова пойдет в суд.
Елена Бурханова-Калинина

Елена Бурханова-Калинина. Фото: Global Look Press

Актриса Театра имени Ермоловой Елена Бурханова-Калинина заявила, что режиссер Олег Меньшиков снова издевается над некоторыми актерами своего театра.

«Теперь нам, артистам, восстановленным по суду, не платят зарплату. И мы снова вынуждены обращаться в суд».

Напомним, что противостояние Меньшикова и группы актеров продолжается уже больше года. Дирекция хочет любыми путями избавиться от неугодных худруку артистов. Они в свою очередь не собираются сдаваться и будут отстаивать свое право на работу до конца, сообщает kp.ru.

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Заметим, что у Меньшикова есть и другие проблемы. Тверской суд определил, что Театр им. Ермоловой нарушил закон об охране объектов культурного наследия. Заведению выписали крупный штраф.

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