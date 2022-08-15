«Теперь мы спим вот так»: уставшая Тодоренко с падчами под глазами запечатлелась с маленьким сыном

У пары уже подрастает сын Михаил. А не так давно Тодоренко сообщила о беременности. Примечательно, что она много путешествовала, даже на последних сроках беременности.

Телеведущая родила второго ребенка в Майами. У супругов родился сын, которого они назвали Мир. Пока пара предпочла остаться в США.