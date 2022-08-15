«Теперь мы спим вот так»: уставшая Тодоренко с падчами под глазами запечатлелась с маленьким сыном

Регина Тодоренко является известной телеведущей. Она прославилась, когда смогла попасть в шоу «Орел и решка». Со временем Регина стала блогером и начала снимать свои передачи. А также она обрела счастье в личной жизни. В браке с Владом Топаловым у нее настоящая идиллия. У пары недавно случилось пополнение в семье.
У пары уже подрастает сын Михаил. А не так давно Тодоренко сообщила о беременности. Примечательно, что она много путешествовала, даже на последних сроках беременности.
Телеведущая родила второго ребенка в Майами. У супругов родился сын, которого они назвали Мир. Пока пара предпочла остаться в США.
Теперь Регина заботится о малыше. Она уже читает ему сказки, которые сочиняет сама. Примечательно, что телеведущая накануне проснулась на рассвете. Она решила запечатлеться с крохой-сыном на руках. Тодоренко была без макияжа и укладки. Она наклеила падчи под глаза. В плед артистка завернула малыша.
«Утро началось в 4:15 с сюрприза. Отгадайте, какой сюрприз? Но сначала я хочу рассказать вам гениальную историю тупости. Недавно я заказала крутейшую кровать-трансформер, как мне казалось, дико удобную для кормления малыша.
А старую решила продать. Кровать я успешно продала, но вот с датой доставки новой ошиблась. И вот уже 4 дня теперь мы спим вот так на полу. Слава богу, хоть нашлись матрасы», – рассказала звезда.
Примечательно, что Тодоренко потом рассказала, что утром к ней пришел старший сын. Он забрался на пастельное, заявив, что ему одиноко. Ребенок захотел остаться и уснул с мамой.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. «Ну просто прелесть», «У вас чудесный сын», «Все мамы так выглядят», «Смотришь и видишь, что обычный человек», «Звезда устала», «Падчи стали трендом?» — стали писать подписчики.