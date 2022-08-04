«Теперь Кира живет в горах»: дочь Малинина и Зарубиной готовится к свадьбе

Старшая дочь Александра Малинина от Ольги Зарубиной – Кира Евдокимова с ранних лет живет в США. Недавно 37-летняя звездная наследница влюбилась в американского фермера и теперь готовится к свадьбе. Избранник Киры занимается разведением баранов.
Кира с бойфрендом. Фото: соцсети
«Теперь Кира живет в горах. Я уже сказала ей: «Кира, мне туда просто необходимо. Я же очень люблю баранину!». Мне очень нравится их пара. Они – одногодки: два Быка. Уже ведут разговоры о свадьбе. Он подарил дочке несколько золотых колец. Но сказал, что на свадьбу сделает кольца сам. Оказалось, что он в молодости занимался ювелиркой», - рассказала Зарубина prozvezd.info.
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Напомним, Ольга Зарубина была второй женой Александра Малинина. Кира родилась в 1985 году и лишь в 2011-м артист признал ее своей дочерью.