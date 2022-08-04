«Теперь Кира живет в горах»: дочь Малинина и Зарубиной готовится к свадьбе

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, Ольга Зарубина была второй женой Александра Малинина. Кира родилась в 1985 году и лишь в 2011-м артист признал ее своей дочерью.