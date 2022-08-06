Теперь это семейная реликвия: что подарила Пугачева Галкину, когда ему было три года

Рассеянный напомнил, что отец у Максима Галкина был военным. «Родители разъезжали по командировкам. В 1979 году родители Галкина проживали в ФРГ. Там гастролировала Алла Пугачева. После концерта Аллу Борисовну познакомили с Максимом. Ему было три годика. Максим залез к Алле Борисовне на колени. Он выпросил у нее бусы. Теперь эти бусы считают семейной реликвией», - сказал блогер.

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Напомним, что Галкин и Пугачева сыграли свадьбу в декабре 2011 года. У пары двое общих детей – Гарри и Лиза.