«Теперь его зовут «Заткнись»: Юрий Лоза поведал о неожиданном имени своего питомца

Многие звезды любят братьев наших меньших, и Юрий Лоза – не исключение. Певец рассказал подписчикам, что у него есть питомец – кот шотландской породы. И с его именем произошла неожиданная метаморфоза.

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Покупая любимца, Лоза дал ему двойное имя, как это заведено на родине пушистика. Но, исходя из практики, кот начал откликаться на обращение, которое слышит чаще всего.

«Наш котяра свои два титула получил, но, как показывает практика, все равно считает своим именем то слово, которое слышит чаще всего. Последние два дня мы были в дороге, (а он этого терпеть не может), и он наверняка подумал, что теперь его зовут – «Заткнись», - рассказал музыкант подписчикам.

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