«Теперь Чистова»: 38-летняя Ермакова из «Дома-2» в мерцающем платье со шлейфом вышла замуж (видео)

Надя Ермакова, одна из старейших участниц телепроекта «Дом-2», все -таки вышла замуж за своего 23-летнего парня Даниэля Чистова.

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Пара познакомилась на проекте и уже объявляла о свадьбе, однако церемония ранее не состоялась – жених отказал невесте, заявив, что она вела себя неподобающе на девичнике и даже предъявил видео ее вальяжных танцев с парнями.

Позже пара помирилась и вот теперь все-таки Надя и Даниэль официально оформили отношения. Ермакова с удовольствием обнародовала кадры с церемонии, на которой предстает в сверкающем платье со шлейфом, но без фаты. Жених облачился в кремовый костюм.