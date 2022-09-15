«Он теперь будет шансонье»: Губин вернется на сцену

Андрей Губин пятнадцать лет не гастролирует и не записывает новые треки. Музыканту пришлось покинуть шоу-бизнес из-за тяжелой болезни — левосторонней прозопалгии лица.
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Андрей не раз уверял, что не вернется на сцену, однако, по словам Стаса Барецкого, в итоге передумал. Экс-участник группы «Ленинград» заявил, что звезда нулевых приступит к концертной деятельности уже в грядущем октябре.
«Планируем под своим лейблом выпустить новый альбом Андрюши. Планировали уже давно это сделать, но вмешивались всякие обстоятельства», — высказался артист в разговоре с PROZVEZD.
Барецкий отметил, что Губин начнет выступать в новом направлении и даже возьмет себе псевдоним.
«Он теперь будет шансонье. Выступать будет под псевдонимом Андрей Губа. Будет теперь носить черный костюм, цепочку и кепочку», — подытожил Стас.