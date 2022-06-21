«Теперь будешь визжать в… палец»: Шахназаров прошелся по Покровскому за антироссийскую позицию

Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский открыто выступил в поддержку Украины, осудив российские действия по защите Донбасса. Музыкант, обосновавшийся в США, выпустил уже пять осуждающих Россию песен, одна из последних — с названием «Украина». Именно ее он хотел бы видеть в числе нетленок, оставшихся после него. Об этом он заявил в своем новом интервью эстонскому сайту.
Прочитав высказывания артиста, журналист Михаил Шахназаров не сдержался и выругался у себя в Телеграм-канале, обратившись к певцу.
«После тебя останется куча говна или пепла. Иди перед Маккартни спой, он оценит всю твою гармоничную дефективность», — написал он о творчестве Покровского.
Также Покровский заявил, что в России цвет нации сгнил. Шахназаров обратил внимание и на это, а также на желание артиста когда-нибудь вернуться на Родину.
«Странно, правда? Нация гнила, а он запаха гниения не чувствовал. Бегал по сцене, кривлялся под наркотой, визжал в микрофон. Теперь будешь визжать в… палец. Пока побираться не начнешь. P. S. А въезд в Россию еще не закрыли этому чудометру? Он мечтает вернуться», — нецензурно высказался журналист «Абзаца».