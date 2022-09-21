Теперь брюнетка с локонами до плеч: Ольга Бузова в лосинах и приталенном жакете щегольнула в Большом театре

Примечательно, что Ольга решила обновить прическу. Она покрасилась в темный цвет и состригла длину. Телеведущая облачилась в лосины черного цвета и приталенный жакет. Она решила подчеркнуть стройные ноги. Артистка дополнила образ туфлями-лодочками на шпильке. Бузова вышла на улицу, чтобы похвастаться образом. Она встретилась с подругой Марией Погребняк.

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