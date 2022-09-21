Теперь брюнетка с локонами до плеч: Ольга Бузова в лосинах и приталенном жакете щегольнула в Большом театре

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Ей удалось стать одной из самых известных телеведущих в стране. Она покинула шоу «Дом-2», но потом стала вести новые проекты. Артистка недавно отснялась в третьем сезоне «Звезд в Африке», а также она снялась в обновленном кулинарном шоу «Звездная кухня». Недавно она вернулась из Сочи, где смогла несколько дней отдохнуть.
Бузова последние два дня провела на съемках. Она повидалась с Даней Милохиным и Тимуром Батрутдиновым. Каждый раз артистка демонстрировала новые образы. Она примеряла как платья так и костюмы. Телеведущая старается выглядеть стильно, но при этом маскирует изъяны фигуры. Но 21 сентября она посвятила выходной отдыху и культурной программе.
Примечательно, что Ольга решила обновить прическу. Она покрасилась в темный цвет и состригла длину. Телеведущая облачилась в лосины черного цвета и приталенный жакет. Она решила подчеркнуть стройные ноги. Артистка дополнила образ туфлями-лодочками на шпильке. Бузова вышла на улицу, чтобы похвастаться образом. Она встретилась с подругой Марией Погребняк.
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Вечером Ольга отметилась в Большом театре. Она решила насладиться балетом «Лебединое озеро». Телеведущая поделилась кадрами из зала.
Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что новая стрижка ей к лицу. «Этот цвет волос вам идет больше, чем все остальные», «Шикарный костюм, красотка», «Невероятно! Одетая», «Ну очень красивая», «Ножки шикарные», — стали писать подписчики.