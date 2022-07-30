Теперь без Галкина: программа «Лучше всех!» возобновляется в эфире

Первый канал в новом телевизионном сезоне возвращает в эфир несколько развлекательных программ. С осени возобновится трансляция проекта «Лучше всех!», которую ранее вел Максим Галкин.

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Теперь точно известно, что комика не будет в качестве рулевого проекта, однако, кто его заменит, тоже не совсем понятно. По данным инсайдеров КП, шоу может выходить и вовсе без ведущего.