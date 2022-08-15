Теперь 289 килограммов: Лука Затравкин поставил новый рекорд по весу

Пианист Лука Затравкин в соцсетях сообщил, что за последние пять месяцев поправился на 29 килограммов. Сейчас его вес составляет рекордные 289 килограммов.

Как отметил сын художника Никаса Сафронова, бороться с лишним весом он вовсе не намерен. Он отправился в Египет, где балует себя различными изысканными блюдами.

Причем на курорте он неплохо зарабатывает. Предлагает девушкам с ним сфотографироваться. За каждый кадр берет по десять долларов. За день он спокойно зарабатывает по двести «зеленых».

Напомним, что Лука Затравкин много лет безуспешно боролся с лишним весом, но, судя по всему, оставил эти мечты. Все его попытки похудеть завершаются неудачами.