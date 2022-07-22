Теннисиста Новака Джоковича могут не пустить в США

Вполне вероятно, что сербский теннисист Новак Джокович – экс-первая ракетка мира – теперь не сможет участвовать в соревнованиях, которые проводятся за океаном. Все дело в том, что Джокович не сделал прививку против COVID-19.

А по американским законам, без такой прививки всем иностранцам въезд в страну запрещен. И даже для Джоковича никто не собирается делать исключения. В свою очередь, теннисист не планирует идти на уступки – у него имеются твердые убеждения насчет вакцинации: он категорически против.

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В Сети уже появилась петиция с требованием допустить всемирно известного спортсмена к соревнованиям в Америке, и под ней уже поставили свои подписи около 30 тысяч человек, сообщает издание Аrgumenti.ru.