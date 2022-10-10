Темные волосики, голубое одеялко: Ефременкова из «Дома-2» поделилась снимком с одним из близнецов на руках

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова устроила настоящий сюрприз для своей аудитории в соцсети.

Молодая мама после небольшой паузы вновь вышла на связь с подписчиками микроблога, но не одна, а с одним из сыновей-близнецов на руках.

Юлия Ефременкова нежно прижала малыша к груди, завернув его в голубое одеялко. Личико сына она прикрыла смайликом, но оставила на обозрение часть головы. Так, что видны темные волосики крохи.