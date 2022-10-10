Темные волосики, голубое одеялко: Ефременкова из «Дома-2» поделилась снимком с одним из близнецов на руках

Экс-участница и бывшая ведущая реалити-шоу Юлия Ефременкова вышла на связь после паузы.
Юлия Ефременкова

Юлия Ефременкова. Фото: соцсети

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова устроила настоящий сюрприз для своей аудитории в соцсети.

Молодая мама после небольшой паузы вновь вышла на связь с подписчиками микроблога, но не одна, а с одним из сыновей-близнецов на руках.

Юлия Ефременкова нежно прижала малыша к груди, завернув его в голубое одеялко. Личико сына она прикрыла смайликом, но оставила на обозрение часть головы. Так, что видны темные волосики крохи.

«Потеряшки вернулись», — написала под фото Юлия Ефременкова.

По какой причине она не выходила на связь больше суток, Юлия Ефременкова пока не рассказала.

Юлия Ефременкова с одним из сыновей-близнецов на руках. Фото: соцсети

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Напомним, сыновья-близнецы Юлии Ефременковой появились на свет 22 сентября, пока малыши вместе с мамой находятся в клинике. Когда Юлию Ефременкову с детьми врачи отпустят домой, пока не известно.

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