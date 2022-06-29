Темные локоны, каре: преобразившаяся Орбакайте в тренче и брюках-дудочках предстала на съемках

Кристина Орбакайте является одной из самых успешных певиц в стране. Она также с малых лет снимается в кино.
А так как ее мама Алла Пугачева, то к ней всегда прикован взгляд общественности. Артистка лишь недавно отметила 51-летие. Она решила этим летом устроить себе отпуск и отправилась во Францию с дочкой Клавдией и сыном Дени.
Еще недавно Кристина делилась кадрами, на которых в джинсах и жакете гуляла по улочкам во Франции. А теперь артистка вернулась в Москву и оказалась на съемках сериала.
Она щегольнула в узких брюках-дудочках и песочном тренче. Лодочки дополняли ее образ. Орбакайте неожиданно предстала с темными локонами и каре.
«Я плавно перехожу от съемок 3-го к 4-му сезону сериала «Тест на беременность»! Будем ждать премьеру», — написала звезда.
Поклонники восхитились таким преображением. Многие признались, что в этом образе с трудом ее узнали. Однако Кристина и раньше носила парики на съемках.
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