Темные локоны, каре: преобразившаяся Орбакайте в тренче и брюках-дудочках предстала на съемках

Кристина Орбакайте является одной из самых успешных певиц в стране. Она также с малых лет снимается в кино.

А так как ее мама Алла Пугачева, то к ней всегда прикован взгляд общественности. Артистка лишь недавно отметила 51-летие. Она решила этим летом устроить себе отпуск и отправилась во Францию с дочкой Клавдией и сыном Дени.