«Темноволосый! В отца пошел»: Савельева засняла 3-летнего сына Леона, когда тот гладил жеребенка в конюшне

Саша Савельева и Кирилл Сафонов растят трехлетнего сына Леона. У актера есть взрослая дочь Анастасия, которая уже давно вышла замуж и живет самостоятельно. Так что позднее отцовство стало для мужа экс-солистки группы «Фабрика» возможностью вспомнить давно забытые ощущения. Бессонные ночи, кормление, пеленание и купание. По словам певицы, она спокойно может доверить сына заботам мужа, если ей нужно съездить в город по делам.

Сейчас Леон уже подрос и справляться с ежедневной рутиной стало проще. К тому же, Кирилла артистка считает идеальным отцом.

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