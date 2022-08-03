«Тем, кто писал гадости, спасибо»: Анатолий Белый впервые после отъезда за границу вышел на связь

Известный актер Анатолий Белый месяц назад покинул Россию. По некоторым данным, уволившийся из МХТ Анатолий Белый находится сейчас в Израиле.

Первого августа артист отметил юбилей, ему исполнилось 50 лет. В этот день Анатолий Белый предпочел не напоминать о себе.

Он сделал это чуть позже, обратившись к поклонникам и хейтерам в соцсетях. Первых он поблагодарил за поздравления, вторых — за нелестные слова в свой адрес.

«Большое спасибо всем вам за поздравления! Тем, кто писал гадости, тоже спасибо, вы не давали мне воспарить в ореоле собственной значимости. И да, хотел написать день в день, но не получилось», — поделился Анатолий Белый.

Он дал понять, что отметил день рождения в узком семейном кругу, рядом со своими близкими.

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Напомним, после отъезда Анатолия Белого за границу в его адрес начали раздаваться негативные комментарии не только из уст поклонников, но и бывших коллег. В частности, многие обвинили Белого в лицемерии.