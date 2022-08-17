«Тело в рытвинах застарелого целлюлита»: Лена Миро разнесла певицу Лолиту, появившуюся на сцене в купальнике

Певица Лолита Милявская находится в Крыму на фестивале «Таврида.АРТ 2022». Звезда уже успела удивить публику, появившись на сцене в пляжном наряде.

Правда, это была всего лишь репетиция, а не выступление. По Сети тут же разлетелись снимки Лолиты в купальнике, на которых видно неидеальное тело 58-летней знаменитости.

Особенно сильно поведение Лолиты возмутило блогершу Лену Миро. В своем телеграм-канале она разнесла певицу за ее непотребный вид.