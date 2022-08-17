«Тело в рытвинах застарелого целлюлита»: Лена Миро разнесла певицу Лолиту, появившуюся на сцене в купальнике

Певица Лолита Милявская находится в Крыму на фестивале «Таврида.АРТ 2022». Звезда уже успела удивить публику, появившись на сцене в пляжном наряде.
Правда, это была всего лишь репетиция, а не выступление. По Сети тут же разлетелись снимки Лолиты в купальнике, на которых видно неидеальное тело 58-летней знаменитости.
Особенно сильно поведение Лолиты возмутило блогершу Лену Миро. В своем телеграм-канале она разнесла певицу за ее непотребный вид.
«Вышла на сцену в купальнике, чудовищных кроксах и балахоне с разрезами до пупа, через которые все желающие и нежелающие имели возможность лицезреть ее 58-летнее тело в рытвинах застарелого целлюлита. Да, это был не концерт, а всего лишь его репетиция, но у сцены собралась толпа юношей и девушек поглазеть на странную бабушку. Со стороны Лолиты это даже не эксцентричность, а что-то другое. Эксцентричным было ее появление в костюме жабы», - высказалась Лена Миро.
Лолита в купальнике на сцене в Крыму. Фото: Михаил Фролов/«Комсомольская правда»
Лена Миро считает, что появляясь на публике в таком виде, Лолита Милявская демонстрирует наплевательское отношение к публике.
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«В люди нужно выходить одетой, а не в шлепанцах и купальнике, а в возрасте Лолиты -- еще и подкрашенной, а не с облезлым лицом», - добавила Лена Миро.