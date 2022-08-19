Тело плейбоя: Сергей Лазарев показал идеально подкаченный торс, позируя в одних трусиках на Мальдивах

Известный певец Сергей Лазарев в эти дни отдыхает на Мальдивах. Так что контент на его странице в соцсети соответствующий.
В микроблоге Сергея Лазарева за последнее время появилось несколько снимков, на которых он изображен по пояс обнаженным. Позирует Сергей Лазарев, как правило, на берегу океана, любуясь красотами Мальдив и демонстрируя свои.
Поскольку Сергей Лазарев много времени проводит в спортзале, то находится в безупречной форме.
На этот раз музыкант показал идеально подкаченную спину, повернувшись спиной к камере и позируя в одних трусиках для купания в море.
Сергей Лазарев, обнаженный по пояс. Фото: соцсети
«Впереди много работы — съемок, концертов, репетиций! Несколько месяцев без выходных. Поэтому пытаюсь насладиться и вдохновиться этими яркими красками на будущее. Всем отличного дня! До конца лета 2 недели! Opps», — написал под фото Сергей Лазарев.
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Возможность комментировать фото Лазарев отключил, так что желающие высказаться по поводу увиденного могут оставить свои мнения при себе.