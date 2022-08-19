Тело плейбоя: Сергей Лазарев показал идеально подкаченный торс, позируя в одних трусиках на Мальдивах

Известный певец Сергей Лазарев в эти дни отдыхает на Мальдивах. Так что контент на его странице в соцсети соответствующий.

В микроблоге Сергея Лазарева за последнее время появилось несколько снимков, на которых он изображен по пояс обнаженным. Позирует Сергей Лазарев, как правило, на берегу океана, любуясь красотами Мальдив и демонстрируя свои.

Поскольку Сергей Лазарев много времени проводит в спортзале, то находится в безупречной форме.

На этот раз музыкант показал идеально подкаченную спину, повернувшись спиной к камере и позируя в одних трусиках для купания в море.