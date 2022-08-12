Тело как оно есть: Лена Бушина из «Дома-2» показала целлюлит, живот и отсутствие талии, позируя в бикини

Бывшая участница «Дома-2» Елена Бушина с мужем и двумя детьми отдыхает в Турции. А это подходящий момент, чтобы продемонстрировать свою фигуру.
Себя Лена Бушина считает неидеальной, но не видит повода переживать. В микроблоге она поделилась честным снимком, на котором предстала на берегу моря в бикини цвета молодой травы.
Купальник не смог скрыть пикантных округлостей, целлюлита и живота Лены Бушиной.
«Девушка без комплексов, принимающая себя», — подписала снимок Лена Бушина.
Бушина добавила, что не намерена идти на какие-либо ухищрения, чтобы выглядеть на фото лучше, чем она есть на самом деле.
«Ходить на цыпочках и вытягивать ноги фотошопом не научилась и втягивать до потери сознания живот! Максимум, бочком могу встать», — сделала акцент Лена Бушина.
Лена Бушина в бикини. Фото: соцсети
Подписчики поддержали Лену Бушину, сделав ей комплименты. В первых рядах отметилась Ольга Орлова, которая выкладывает свои фотографии исключительно после тщательной обработки, фильтров и фотошопа.
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