Тело как оно есть: Лена Бушина из «Дома-2» показала целлюлит, живот и отсутствие талии, позируя в бикини

Бывшая участница «Дома-2» Елена Бушина с мужем и двумя детьми отдыхает в Турции. А это подходящий момент, чтобы продемонстрировать свою фигуру.

Себя Лена Бушина считает неидеальной, но не видит повода переживать. В микроблоге она поделилась честным снимком, на котором предстала на берегу моря в бикини цвета молодой травы.

Купальник не смог скрыть пикантных округлостей, целлюлита и живота Лены Бушиной.