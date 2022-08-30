Телевизор посмотреть не дала: Буйнов вспомнил, как Пугачева выпроводила его из номера отеля, чтобы остаться с Галкиным наедине

Алла Пугачева вместе с шоуменом Максимом Галкиным воспитывают восьмилетних двойняшек Гарри и Лизу. При этом певица не скрывает, что она очень счастлива рядом с юмористом. Артистка намекнула, что до замужества с Галкиным даже не предполагала, что такое семья, забота возлюбленного. Максим оградил свою вторую половинку от всех волнений, семейный бюджет ведет тоже глава семейства.
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В беседе с журналистами близкий друг Примадонны вспомнил, как однажды певица выпроводила его из номера отеля, чтобы остаться наедине с Максимом Галкиным. Артистка не дала Александру Буйнову посмотреть с ними телевизор.
Дети Аллы Пугачевой — двойняшки Гарри и Лиза, а также внучка Клава. Фото: личный архив
«Однажды мы с Максимом оказались в одной гостинице. И у меня были гастроли в Харькове, и у него. Тут появляется Алла! Это было так клево. Вечером я захожу к Галкину, говорю: «Давайте вместе посмотрим телевизор». Сидим, значит, и что-то не склеивается. И тут Алла вытаскивает меня в коридор и говорит: «Ты че, не понял, что ли? Давай отсюда!» — делился забавной историей Буйнов.
По материалам «Вокруг ТВ».