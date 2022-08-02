Телеведущий Соловьев открыл секрет — зачем ему заграничная недвижимость

Известно, что у Владимира Соловьева имеется недвижимость в Италии. Сейчас итальянские власти решили наложить на нее арест. Соловьев никогда не скрывал того, что купил жилье за рубежом, и весьма логично объяснил этот поступок.

По словам ведущего, он сделал это в целях… экономии. А еще — потому что ему не нравится российское черноморское побережье.

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