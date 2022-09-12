«Тебя послать матом или как?»: Ирина Аллегрова учинила скандал в Кремле

70-летняя Ирина Аллегрова в минувшие выходные приняла участие в концерте, посвященном памяти Иосифа Кобзона. Мероприятие проходило в Кремлевском дворце, но не обошлось без скандала – артистка повела себя довольно вызывающе.
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Сначала ее не могли дождаться организаторы, хотя до выхода на сцену оставались считанные минуты. А потом и вовсе отказалась общаться, нагрубив журналистам после выступления.
«Тебя послать матом или как?» – цитирует предложение артистки одному из репортеров издание Prozvezd. Отличилась Аллегрова и персонально: «Ты – НТВшник, я с тобой разговаривать не буду».