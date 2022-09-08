«Тебя будут любить за то, что ты красивая и беззлобная»: Миро похвалила Решетову

Блогерша посоветовала модели забыть Тимати и выйти замуж.
Анастасия Решетова. Фото: соцсети

Анастасия Решетова. Фото: соцсети

Обычно Лена Миро критикует звезд, однако в новом посте на сайте lena-miro.ru неожиданно похвалила Анастасию Решетову. 

Блогерше понравилось, что модель не стала засиживаться в Москве рядом с бывшим возлюбленным Тимати, а улетела в Швейцарию.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Не надо тебе по Москве с голыми ногами заполыскивать. Не трать время. Тем более на Тимурку», — написала Лена.

Миро посоветовала Решетовой найти достойного мужчину и выйти замуж. По мнению акулы пера, модель сможет стать хорошей женой и родить еще «парочку детишек».

«Будешь жить в достатке и спокойствии, растить подрастающее поколение. Тебя будут любить за то, что ты красивая и беззлобная», — резюмировала блогерша.

Напомним, Решетова и Тимати были вместе около шести лет и расстались в сентябре 2020 года. Сейчас они поддерживают дружеские отношения и вместе растят сына Ратмира.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  