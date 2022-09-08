«Тебя будут любить за то, что ты красивая и беззлобная»: Миро похвалила Решетову

Обычно Лена Миро критикует звезд, однако в новом посте на сайте lena-miro.ru неожиданно похвалила Анастасию Решетову.
Блогерше понравилось, что модель не стала засиживаться в Москве рядом с бывшим возлюбленным Тимати, а улетела в Швейцарию.
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«Не надо тебе по Москве с голыми ногами заполыскивать. Не трать время. Тем более на Тимурку», — написала Лена.
Миро посоветовала Решетовой найти достойного мужчину и выйти замуж. По мнению акулы пера, модель сможет стать хорошей женой и родить еще «парочку детишек».
«Будешь жить в достатке и спокойствии, растить подрастающее поколение. Тебя будут любить за то, что ты красивая и беззлобная», — резюмировала блогерша.
Напомним, Решетова и Тимати были вместе около шести лет и расстались в сентябре 2020 года. Сейчас они поддерживают дружеские отношения и вместе растят сына Ратмира.