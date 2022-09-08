«Тебя будут любить за то, что ты красивая и беззлобная»: Миро похвалила Решетову

Миро посоветовала Решетовой найти достойного мужчину и выйти замуж. По мнению акулы пера, модель сможет стать хорошей женой и родить еще «парочку детишек».

«Будешь жить в достатке и спокойствии, растить подрастающее поколение. Тебя будут любить за то, что ты красивая и беззлобная», — резюмировала блогерша.

Напомним, Решетова и Тимати были вместе около шести лет и расстались в сентябре 2020 года. Сейчас они поддерживают дружеские отношения и вместе растят сына Ратмира.