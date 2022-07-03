«Театру вредят»: Александр Збруев обеспокоен положением дел в «Ленкоме»

Народный артист РСФСР Александр Збруев, проработавший в «Ленкоме» не один десяток лет, сообщил тревожную новость о коллективе театра. По его словам, далеко не все служащие в «Ленкоме» артисты ведут себя достойно.

«В нашей труппе есть люди, которые театру, они настраивают труппу, говорят какую-то чушь, которая через сарафанное радио распространяется дальше. Как с ними поступать, я не знаю», — выразил озабоченность Збруев.

Артист отказался называть фамилии, но вместе с тем заметил, что эти люди в плане творчества показывают себя как профессионалы.

«Они неплохие артисты, у них были творческие удачи, но вредить театру – это безобразие, это грязно и некрасиво. Это ужасно», — цитирует Збруева «Комсомолка».

Ранее дочь бывшего художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова Александра подала в суд на родной альма-матер. Актриса имеет массу претензий к директору театра Марку Варшаверу.

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