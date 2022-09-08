«Театра Наций больше нет»: покинувший Россию Молочников высказался о Миронове и его позиции

Режиссер Александр Молочников, сбежавший из России в Америку, в интервью Юрию Дудю* на YouTube заявил, что Евгений Миронов, худрук Театра Наций, развалил театр. Виной тому, якобы, его поведение: сначала он обозначил свою позицию относительно событий на Украине, а затем отрекся от нее и посетил Мариуполь.

«Он еще сказал, что «нам артистам свойственно заблуждаться», то есть он как бы в некой степени за всех сказал, что вот мы такие дурачки и поначалу наговорили не того», - высказался Молочников.

В результате такое поведение повлияло не столько на Миронова, сколько на его театр, а также отношения с коллегами.

«Получается, он сохранил их работу в его театре, в Театре Наций. Но дело в том, что благодаря тому, что он сказал, и благодаря вообще всей ситуации, Театра Наций больше нет в том виде, в котором он был. Потому что 50 или 70% репертуара Театра Наций – это были лучшие мировые режиссеры, которые приезжали и ставили, и они больше не приедут. Суперуровень самых крутых – Лепаж, Остермайер, Уилсон и так далее. В нем нет двух ведущих актрис – Дапкунайте и Хаматова», - уверен Молочников.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента