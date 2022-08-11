«Театр на зиму закроют»: что ждет Хаматову в ближайшем будущем, рассказал Шахназаров

Актриса Чулпан Хаматова уже почти полгода живет в эмиграции. Россиянка сбежала из страны вместе с детьми. С того момента она регулярно выходит на связь, успела наговорить много нелестного в адрес страны, отречься от звания народной артистки. Работать Хаматова устроилась в Рижский театр.

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Однако, в новом театральном сезоне Хаматову ждет крах, уверен журналист Михаил Шахназаров. Судя по тому, что актриса засобиралась в Америку, своей жизнью она не особо сейчас довольна. Но и там у нее не сложится.

«Не она поняла, а скорее понял ее продюсер, что в Латвии ничего не светит, театр на зиму закроют, топить будет нечем. Нету зрителя, нету билетов. Она хочет в Америку уехать, потому что понимает, что здесь ее ничего не ждет», - высказался Шахназаров в программе «Полный абзац».

Но ждет ее в ближайшем будущем только крах: «Во-первых, Чулпан Хаматова не знает английского языка. Во-вторых, во всем мире театральные актеры зарабатывают мало. Это надо признать, это знают все».