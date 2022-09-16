Театр им.Вахтангова отменил «Войну и мир» Туминаса в Петербурге

Осенние гастроли Театра Вахтангова со спектаклем «Война и мир» в постановке литовского режиссера Римаса Туминаса под угрозой полного срыва. 30 сентября, 1 и 2 октября пьесу должны были показать на сцене Александринского театра в Петербурге, но отменили. Виной тому директор театра Кирилл Крок назвал «технические причины».

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

К слову, Театр им.Вахтангова с указанным спектаклем собирался выступать и в Сибири. В частности, «Войну и мир» готовили к показу в Алтайском театре драмы им.Шукшина в Барнауле, и продажа билетов уже объявлена. Должно состояться четыре показа, с 3 по 6 декабря. Стоимость билетов – от 2 до 5 тысяч рублей. И пока об отмене события речи не идет.

Отметим, что спектакль Римаса Туминаса по роману Льва Толстого «Война и мир» стал премьерой прошлого сезона в Театре им.Вахтангова. Однако, в мае литовский режиссер, покинувший страну, заявил о готовности поставить пьесу о Степане Бандере.