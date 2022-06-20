Театр Чулпан Хаматовой в Риге отменил свободу слова

Руководство Нового Рижского театра, на сцене которого выступает теперь Чулпан Хаматова, официально заявило пришедшим на спектакль с ее участием «Постскриптум» журналистам: свобода слова на этой территории не действует.

В зал могут войти лишь те из представителей СМИ, которые согласны считать Россию «преступным государством». Алвис Херманис, главный режиссер театра, пояснил, что именно так выглядит «свобода слова по-новому».

«Поскольку в то же время продолжается пропагандистская война, театр «Новая Рига» настоящим объявляет, что все представители средств массовой информации, которые будут находиться в зале, автоматически подтверждают своим присутствием, что они однозначно осуждают действия России. Мы не хотим никому мешать посещать наш театр, но будут новые правила для права на свободу слова в текущих условиях», — сообщает издание «РИА ФАН».

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